Entre le premier match de Ligue Europa disputé par l’OM contre Ostende le 27 juillet à l’Orange Vélodrome et la rencontre jouée à Salzbourg le 3 mai dernier, ce sont 18 matches de Coupe d’Europe (soit un demi championnat de L1) que les Phocéens ont disputés pour arriver en finale de la Ligue Europa à Lyon contre l’Atletico Madrid. Un véritable parcours du combattant pour Marseille qui a laissé quelques plumes dans la course à la troisième place.

Au-delà de la possibilité de remporter une Coupe d’Europe, la Ligue Europa permet aux clubs allant jusqu’en finale de récupérer plus d’une dizaine de millions d’euros. L’UEFA a d’ailleurs communiqué sur ce thème ce mardi et a expliqué que plus de 399 millions d’euros seront partagés entre les clubs ayant pris part à la Ligue Europa 2017-18. Ce montant net disponible pour les clubs participants sera divisé en deux parties. Une première somme de 239,8 M€ en paiements fixes et une deuxième somme de 160 M€ en montants variables qui seront distribués selon la valeur proportionnelle de chaque marché de télévision représenté par les clubs participants à l’UEFA Europa League (phase de groupes) et répartis entre les différents groupes d’équipes représentant une association donnée.

Un montant de 12 à 15 M€ en part fixe pour l’OM

Si le montant variable ne sera connu qu’après l’issue de la finale entre l’OM et l’Atletico Madrid, on peut d’ores et déjà calculer le montant fixe que gagnera l’OM grâce à son parcours et à ses différentes qualifications. L’UEFA a d’ailleurs une grille précise concernant les gains glanés au fil de la saison de Ligue Europa. Et le directeur financier marseillais peut avoir le sourire. En effet, le club dirigé par Jacques-Henri Eyraud va récupérer une somme comprise entre 12 et 15 M€ pour son parcours européen. Une somme qui diffère forcément si l’OM gagne ou échoue en finale contre l’Atletico Madrid.

Car c’est un chèque de plus de 15 M€ que va récupérer en paiement fixe le vainqueur de la Ligue Europa. Un joli montant qui reste pourtant bien maigre par rapport à celui que gagnera le Real Madrid ou Liverpool en cas de victoire finale en Ligue des Champions. En effet, le vainqueur de la C1 remportera la coquette somme de 55 M€ dont 15,5 M€ pour la seule finale soit plus que le vainqueur de la C3. Reste que même un chèque de « seulement » 12 M€ (auquel il faudra ajouter la part variable du market pool) devrait ravir l’OM, notamment avec le spectre du fair play financier qui plane au-dessus de l’Orange Vélodrome depuis quelques mois.