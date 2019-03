Nouvelle soirée historique pour le Stade Rennais. Après avoir franchi la phase de poules de la Ligue Europa pour la première fois de son histoire, et après avoir éliminé le Betis Séville en seizièmes de finale, le club breton a récidivé ce jeudi soir en infligeant une lourde défaite à Arsenal en huitième de finale aller (3-1). Un nouvel exploit dû en partie à la prestation XXL d’un Hatem Ben Arfa heureux de retrouver le goût des joutes européennes.

« Ç’a été un match très intense, comme les matches européens. On a eu la chance d’avoir une très belle ambiance. Après, on était dans un état d’esprit de conquérant comme face au Betis. On a réussi à mettre Arsenal en difficulté. Ils ont été réduits à dix parce qu’on a tellement poussé qu’ils ont fini par craquer. Aujourd’hui, la victoire est méritée », a déclaré le joueur du SRFC en zone mixte. Pas vraiment surpris par le succès rennais, HBA a même avoué qu’il avait senti cette large victoire. Un pressentiment qu’il avait confié à ses proches.

Pour HBA, Rennes est favori

« J’ai parlé à des amis, j’avais pronostiqué 3 ou 4 buts à 1. On n’a pas mis le quatrième, mais j’ai eu raison d’avoir pronostiqué ça. Le troisième but nous fait vraiment beaucoup de bien. Même à 2-1, c’est une performance. Aujourd’hui, on est bien partis pour la qualification ». Une confiance affichée alors que l’ensemble de ses coéquipiers ont plutôt désigné les Gunners comme favoris. Et pour expliquer son état d’esprit, Ben Arfa estime tout simplement que son Stade Rennais a largement les moyens de sortir Arsenal de la compétition. Même à l’Emirates Stadium.

« On ne doit pas faire les cons. On doit aller là-bas avec l’état d’esprit pour gagner. Ça devrait passer avec cet état d’esprit. On est confiants. Après le match aller contre le Betis, on était confiants. Aujourd’hui, on a gagné 3-1 donc si on n’est pas confiants, ça serait bizarre. Je pense qu’on est favori. On va aller là-bas pour gagner. Avant le match, on n’était pas favoris, aujourd’hui on l’est ». Un message fort qu’il faudra donc confirmer dans une semaine à Londres. Et après l’exploit de Séville, Rennes peut bien encore rêver d’une nouvelle folle soirée européenne.