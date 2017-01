PSG : le champion de France en titre a profité du mercato hivernal pour étoffer un peu plus son secteur offensif déjà bien fourni. Et sur FIFA 17, ces renforts pourraient modifier considérablement votre style de jeu, notamment grâce à Julian Draxler (note globale de 83). Le champion du monde allemand, qui devrait s’exprimer sur les ailes dans la capitale, vous serait bien plus utile dans un autre registre sur votre console. En effet, son poste de prédilection dans FIFA 17 est milieu offensif central (MOC) et ses qualités principales (dribbles, conduite de balle, passes courtes) n’en font pas un ailier redoutable. Pour reposer les ailiers titulaires du PSG, le renfort de Gonçalo Guedes (77, potentiel 85) sera sans doute plus intéressant. Avec sa note de 86 en accélération et 87 en vitesse, le jeune Portugais pourrait être un second couteau efficace.

L’évolution tactique : Julian Draxler pourrait vous permettre d’abandonner le 4-3-3 à la Parisienne pour instaurer un 4-2-3-1 visant à mettre l’Allemand dans les meilleures conditions. Adieu Thiago Motta, place à un duo Matuidi-Verratti (85 chacun) à la récupération. Draxler prendra donc place au poste de numéro 10, entouré de Lucas et Angel Di Maria. Le Brésilien pourra faire parler sa vitesse, tandis que l’Argentin régalera Cavani avec sa qualité de centres (note de 88 dans ce domaine). Gonçalo Guedes vous permettra de faire souffler l’un des deux ailiers, lui qui peut jouer à droite comme à gauche, voire en pointe, son troisième poste préférentiel dans FIFA 17. Giovani Lo Celso, avec sa note de 74 (potentiel 86), en revanche vous sera moins utile : dans cette configuration, il n’est que le troisième MOC dans la hiérarchie, derrière Draxler et Ben Arfa.

OM : l’Olympique de Marseille a décidé de franchir un palier dans ce mercato hivernal. Le club phocéen n’est en effet pas resté les bras croisés afin de renforcer un groupe qui avait de toutes les façons besoin de recrues pour remonter au classement de la Ligue 1. Les Ciel-et-Blanc ont d’ailleurs varié les plaisirs, en prenant tout d’abord un élément promis à un bel avenir en la personne de Morgan Sanson, véritable plus dans l’entrejeu. Derrière, c’est de l’expérience qui arrive sur le Vieux-port avec Patrice Evra, dont la gouaille devrait réveiller le vestiaire. Et enfin, last but not least, Dimitri Payet a réintégré l’effectif phocéen après un long bras de fer avec West Ham.

L’évolution tactique : avec sa note de 85, Dimitri Payet vous obligera sans doute à penser votre composition pour le mettre dans les meilleures conditions. Son poste préférentiel étant milieu gauche (MG), mais pouvant également évoluer dans l’axe (MOC) le Réunionnais vous permet en tout cas de varier les plaisirs. À gauche dans un 4-3-3, il vous apporterait sa qualité de centre, mais obligerait à sacrifier la vitesse de Njie ou la technique de Thauvin. Un 4-2-3-1 vous permettrait en revanche d’aligner les trois hommes derrière Bafétimbi Gomis, mais enlèverait une place au milieu. Qu’importe, Morgan Sanson s’adaptera parfaitement à n’importe quel système, de par sa polyvalence (milieu défensif ou relayeur). Aussi à l’aise dans les passes courtes (82), que dans les tacles debout (82), l’agilité (83), ou bien encore le dribble (83), le jeune homme de 22 ans rayonnera dans le rond central et remplacera Lassana Diarra, en partance. Derrière, la différence est également notable. Evra (82) surclasse en effet Bedimo (77). Au-dessus des 80 dans toutes les spécificités défensives, l’ancien Bianconero stabilisera votre arrière-garde.

OL : quatrième de Ligue 1 et bien décidé à accrocher le podium à la fin du présent exercice, l’Olympique Lyonnais a frappé fort sur le marché des transferts en recrutant Memphis Depay. En délicatesse à Manchester United, où son temps de jeu a été réduit à néant ou presque par José Mourinho, l’international néerlandais a coûté la bagatelle de 16 M€ ainsi que des incentives basées sur des titres de champion, des accessions aux Coupes d’Europe pour un total de 6 M€ + 3 M€ d’incentives en cas de reconduction de contrat. Et dans la vraie vie comme dans FIFA 17, l’apport de l’ailier de 22 ans s’annonce majeur pour le club de la capitale des Gaules.

L’évolution tactique : alors certes, les chiffres du Néerlandais ont décliné du fait de sa première partie de saison à MU : sa note de 80 à la sortie du jeu a chuté d’un point après mises à jour, et son potentiel est passé de 87 à 84. Mais malgré tout, ses qualités ne seront pas de trop pour vous. En revanche, si l’OL a affirmé que son nouveau numéro 9 pouvait évoluer à gauche, à droite, mais aussi en soutien de l’avant-centre, dans FIFA, Memphis ne dispose que de l’étiquette de milieu gauche. Il vous faudra donc le placer en lieu et place de Valbuena sur le flanc gauche de votre attaque, contraignant Petit Vélo à évoluer côté droit quand Fekir sera lui derrière Lacazette. Pour le reste, avec 85 en dribbles, 91 en accélération, et 89 en vitesse, l’ancien espoir du PSV fera vivre un cauchemar à son latéral. Mais n’hésitez pas à repiquer dans l’axe pour frapper de loin avec le Batave, qui dispose d’une belle qualité de tir (88 en puissance de frappe). Enfin, sur coup franc, plus de doute possible : préférez Memphis à ses coéquipiers car il pourrait faire mal (90 en précision CF, 85 en effets).