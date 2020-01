Sept ans après son départ du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic (38 ans) est revenu dans son club de cœur pour le plus grand bonheur des fans, mais pas que. Le milieu de terrain milanais, Hakan Calhanoglu (25 ans), ne connaissait pas le Suédois et s’est réjoui de découvrir un leader. L’international turc a livré ses impressions à Sport Bild. « Nous avions vraiment besoin d’un leader comme lui. Sa seule présence est bonne pour l’équipe. Il est en pleine forme et entraîné. Zlatan fait toujours peur aux adversaires, même à 38 ans » a-t-il rapporté.

Hakan Calhanoglu est heureux de voir l’impact qu’a le géant suédois sur le groupe mais également sur les supporters. « Lorsque Zlatan a joué à San Siro pour la première fois (contre la Sampdoria, 0-0), les fans sont devenus fous de joie. Le stade était soudainement très bruyant. Récemment, c’était plutôt calme dans les tribunes. Depuis qu’il est là, l’ambiance s’est améliorée. Milan revit grâce à Zlatan. Et pour moi, ce grand club est devenu encore plus attractif grâce à Ibrahimovic. » Buteur à Cagliari la semaine dernière, Ibra pourrait récidiver ce dimanche contre l’Udinese. Dixième de Serie A avec 25 points, l’AC Milan a besoin de points pour espérer accrocher les places européennes.