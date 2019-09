Ante Rebic est sur le point de filer du côté de l’AC Milan selon les informations de Sky Sport Italia. L’attaquant croate de 25 ans devrait s’engager dans les prochaines avec le club italien, qui a réussi à convaincre l’Eintracht Francfort de prêter le joueur avec une option d’achat de 25 M€. En cas de concrétisation de ce dossier, les Rossoneri mettraient enfin fin à la venue d’un nouvel avant-centre. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants tentaient d’arracher Angel Correa sans jamais parvenir à un accord avec l’Atlético de Madrid. Rebic sort d’une saison correcte avec le club allemand (10 buts et 6 passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues) après avoir atteint notamment les demi-finales de Ligue Europa.

Aujourd’hui, l’Eintracht Francfort s’est imposé contre le Fortuna Düsseldorf (2-1) et à l’issue de la rencontre, le directeur sportif Fredi Bobic s’est exprimé sur le futur de son joueur : « il a regardé le match à côté de moi, maintenant il peut y aller. Comme nous l’avions promis, nous lui dirons au revoir à la fin de la journée. S’installer en Italie est son plus grand souhait. » Il ne s’est pas arrêté là et a expliqué que l’attaquant portugais André Silva (23 ans) va prendre le chemin du club allemand : « en retour, nous aurons André Silva de l’AC Milan, qui sera avec nous demain et procédera aux examens médicaux. Nous allons procéder à un échange entre ces deux joueurs. Ce sera un prêt de deux ans. Demain, nous réglerons tout, puis nous expliquerons cela en détail, mais il y aura un échange entre ces deux joueurs. » Selon Sky Italia, l’AC Milan pourrait aussi se renforcer avec Taison (31 ans) le milieu de terrain offensif du Shakhtar Donetsk.

