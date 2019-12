Ancien joueur de l’AC Milan, Fabio Capello a ensuite passé plusieurs diplômes pour devenir entraîneur. Et à deux reprises (1991-1996 et 1997-1998), l’ancien milieu de terrain a pris en main les Rossoneri en s’asseyant sur le banc milanais. Le technicien âgé de 73 ans connaît donc bien le club italien mais également Zlatan Ibrahimovic, joueur qu’il a coaché à la Juventus entre 2004 et 2006. Interrogé du coup sur le retour du Suédois à Milan, l’Italien a donné son avis sur la chaîne de télévision Rai 2 : « je pense que pour l’AC Milan, Ibrahimovic est un bon achat. C’est un joueur qui a de la personnalité, qui ne veut pas être sur le terrain juste pour participer mais pour gagner, donc il sera un stimulant pour les autres, surtout pour les plus jeunes. »

Relancé ensuite sur la forme physique du joueur de 38 ans et la future entente de ce dernier avec les autres attaquants, Fabio Capello ne s’est pas montré très inquiet. « Il n’a pas joué depuis des mois, et un joueurs aussi grand que lui aura du mal à se remettre en forme en peu de temps, mais il a une qualité supérieure à tous les autres, a expliqué le technicien avant d’enchaîner. S’il peut joueur avec Piatek et Leao ? Vous devez voir si les autres peuvent jouer avec lui. C’est sûr qu’Ibra va faire du bien aux joueurs qui vont l’entourer, c’est une de ses grandes qualités. Certains joueurs ont marqué beaucoup de buts quand il était là et puis quand il est parti, il n’en ont plus marqué. Ce sera d’une grande aide pour les milieux de terrain. » Le retour de Zlatan Ibrahimovic devrait donc faire le plus grand bien à l’AC Milan. Réponse dès le 6 janvier avec le match de reprise contre la Sampdoria de Gênes.