Après plusieurs années passées en Allemagne, Hakan Calhanoglu a décidé de découvrir un nouveau pays en 2017 puisque l’international turc a pris la direction de l’Italie pour évoluer sous le maillot de l’AC Milan. Un club dans lequel il a su s’imposer, lui qui a disputé tous les matches des Rossoneri cette saison (12 apparitions). Mais en 2014, lors de son passage d’Hambourg au Bayer Leverkusen, l’ailier gauche avait été approché par le Bayern Munich. Interrogé sur le sujet par Sport Bild, le joueur de 25 ans a expliqué son choix.

« C’était important qu’ils me veulent mais à l’époque, les positions dans l’équipe avec Robben et Ribéry étaient prises et ils étaient aussi aimés par les gens. Ça aurait été difficile pour moi. Si le Bayern repense à moi à un moment donné, je ne dirais certainement pas non, a déclaré Hakan Calhanoglu avant de poursuivre sur son avenir. J’ai grandi en Allemagne, mais j’aime pouvoir parler aux gens en italien. D’un point de vue sportif, c’est bien sûr un objectif de pouvoir jouer pour le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou un autre grand club en Allemagne. » Pour le moment, le natif de Mannheim est sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2021.