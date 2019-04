Sur la pelouse du stade Gaston Gérard, Dijon et Amiens se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0) ce vendredi soir en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Durant cette rencontre, Prince Gouano a été victime d’injures à caractère raciste. La partie a alors été interrompue plusieurs minutes avant que celle-ci ne se termine. Et après les déclarations du capitaine amiénois, la Ligue de Football Professionnel a publié un communiqué sur le sujet.

« La LFP condamne les insultes racistes qui ont entraîné l’interruption temporaire de la rencontre Dijon FCO - Amiens SC. La LFP apporte son soutien au joueur Prince Gouano. Dès mercredi, la Commission de Discipline se saisira du dossier. Dès ce soir, le club de Dijon a identifié l’auteur des insultes racistes qui a ensuite été interpellé. Dans le cadre de sa convention avec la LICRA, la LFP va étudier les suites judiciaires à donner à ce dossier », peut-on lire dans ce communiqué.