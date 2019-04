Initialement prévue samedi soir, la rencontre entre Dijon et Amiens a finalement été avancée à ce vendredi soir. Au stade Gaston Gérard, les deux formations s’affrontaient donc en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Et au final, celles-ci n’ont pas réussi à se départager (0-0), dans un match marqué par des insultes à caractère raciste notamment à l’encontre du capitaine amiénois Prince Gouano.

Devant leur public, les hommes d’Antoine Kombouaré ont poussé pour tenter de marquer ce précieux but mais les Amiénois ont finalement tenu pour revenir dans la Somme avec un point. Suite à ce match nul, Dijon ne sort pas de la zone rouge et reste 18e. De son côté, Amiens grappille une place et passe provisoirement au 16e rang.