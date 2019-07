Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations grâce à des victoires contre la Namibie (1-0) et la Côte d’Ivoire (1-0), le Maroc souhait terminer en beauté contre l’Afrique du Sud. Les Bafanas Bafanas qui comptent trois points après deux journées espèrent se qualifier également pour le prochain tour.

L’Afrique du Sud se présente dans un 4-4-2 losange avec Ronwen Williams dans les cages. Le gardien peut compter sur Thamsanqa Mkhize, Sifiso Hlanti, Buhle Mkhwanazi et Thulani Hlatshwayo en défense. Kamohelo Mokotjo évolue en tant que sentinelle auprès de Thulani Serero et Bongani Zungu. Aligné en tant que meneur de jeu, Themba Zwane soutient Lebo Mothiba et Percy Tau.

De son côté, le Maroc opte pour un 4-2-3-1 mais procède à une revue d’effectif. Le gardien de Malaga, Munir évolue dans les buts derrière Noussair Mazraoui, Romain SaÏss, Manuel da Costa et Achraf Hakimi. Le double pivot est constitué de Karim El Ahmadi et Mbourak Boussoufa tandis que Hakim Ziyech, Younés Belhanda et Nordin Amrabat soutiennent Youssef En-Nesyri en attaque.

Les compositions :

Afrique du Sud : Williams - Mkhize, Hlanti, Mkhwanazi, Hlatshwayo - Mokotjo, Zwane, Zungu, Serero - Mothiba, Tau

Maroc : Munir - Mazraoui, Saïss, da Costa, Hakimi - El Ahmadi, Boussoufa - Ziyech, Belhanda, Amrabat - En-Nesyri

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10