Malgré son élimination en demi-finale de la Ligue des Champions face à Tottenham, l’Ajax Amsterdam s’est repris ce week-end face à Utrecht (4-1). Une rencontre maîtrisée d’une main de maître par les Godenzonen qui prennent une option pour le titre puisqu’ils disposent de 3 points d’avance sur le PSV Eindhoven à une journée de la fin. Interrogé à l’issue de la rencontre, le Serbe Dusan Tadic a tenu des propos élogieux envers ses jeunes coéquipiers et notamment Donny van de Beek. Auteur d’une saison exceptionnel, ce dernier a inscrit 17 buts en 56 matches et s’est amélioré dans de nombreux domaines comme l’explique son coéquipier à De Telegraaf.

« Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong et Donny van de Beek ont ​​fait énormément de progrès, Donny m’a le plus étonné. Il a commencé à vivre encore plus pour le football. Donny aime écouter les joueurs plus âgés, a commencé à accorder une plus grande attention à son alimentation et à s’entraîner plus fort à l’entraînement. Si vous le voyez au début de la saison et que vous le voyez maintenant, c’est un monde de différence. C’est magnifique » a expliqué Dusan Tadic.