La belle idylle entre l’Ajax Amsterdam et l’attaquant Klaas-Jan Huntelaar (35 ans), où il évolue depuis 2017, après y avoir déjà joué entre 2006 et 2009, n’est pas encore finie. Celui qui a disputé 201 matches sous le maillot blanc et rouge vient de prolonger son contrat d’un an avec le club, ce qui le lie jusqu’en juin 2020 à l’équipe amstellodamoise.

« Klaas-Jan est très important pour nous, a expliqué le directeur sportif Marc Overmars. Il apporte beaucoup à cette sélection, en partie parce qu’il a une énorme mentalité de gagnant. Klaas-Jan est 100% professionnel dans tout ce qu’il fait. Nous sommes donc heureux qu’il se soit renouvelé. »