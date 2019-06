Quincy Promes a vécu une première saison mitigée avec Séville. Le joueur arrivé du Spartak Moscou n’a pas toujours été titulaire, et s’il a réalisé quelques rencontres satisfaisantes, il a aussi parfois déçu. Il a conclu l’exercice avec 51 rencontres toutes compétitions confondues, et 5 buts et 10 passes décisives au compteur.

Et selon Estadio Deportivo, l’Ajax fait partie des équipes qui s’intéressent à l’international néerlandais. Le demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions veut faire de Promes un des cadres du nouveau projet et l’argent ne sera a priori pas un problème dans la mesure où le club va renflouer ses caisses....

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10