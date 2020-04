Arrivé l’été dernier au Real Madrid, Luka Jovic a toutes les peines du monde à se faire une place. Et pour ne rien arranger, l’attaquant a été au cœur d’une polémique en Serbie car il n’avait pas respecté les mesures liées au confinement par rapport à l’épidémie de coronavirus. Si les Merengues ont souhaité le sanctionner, ils comptent néanmoins sur lui la saison prochaine. Une saison où il sera attendu au tournant et où il devra faire mieux. Critiqué car décevant, Jovic peut néanmoins compter sur le soutien de son compatriote Aleksandar Mitrovic (Fulham). Interrogé dans le média serbe Butasport, il a défendu l’avant-centre madrilène. Ses propos sont relayés par AS.

« Luka est dans une sorte de crise. Quand tu es un attaquant, le plus important est d’être sur le terrain. C’est ma vision. Je ne crois pas qu’il ait été tant sur le terrain et qu’il ait beaucoup d’opportunités. J’ai été dans sa situation à Newcastle. Tu as seulement des occasions de jouer qui durent cinq, dix, quinze, vingt minutes. Et durant ce temps, tu essayes de faire ce que tu dois faire pour démontrer à tous que tu en vaux la peine ; en particulier quand tu as coûté cher. Tu veux tout faire et tu as envie. Il a seulement besoin de minutes. Je suis convaincu que s’il jouait plus de matches, les buts viendraient. Il est actuellement dans cette situation et doit continuer à travailler (...) Jouer au Real Madrid met beaucoup de pression. Il y a plus de responsabilités. Il est encore jeune et il a des années devant lui. » Luka Jovic appréciera !