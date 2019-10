Ce soir, l’Algérie affronte la Colombie à Lille pour un match amical. Une rencontre qui s’annonce intéressante entre le Champion d’Afrique et les quarts de finalistes de la Copa America.

L’Algérie de Djamel Belmadi opte pour un 4-3-3 avec Raïs M’Bolhi dans les buts. Youcef Atal, Aïssa Mandi, Djamel Benlamri et Ramy Bensebaïni évoluent en défense. Aligné en sentinelle, Adlène Guédioura se retrouve aux côtés de Sofiane Feghouli et d’Ismaël Bennacer. Le trio offensif est constitué de Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah et de Youcef Belaïli.

De son côté, la Colombie de Carlos Queiroz se distingue par un 4-3-3 où l’indéboulonnable David Ospina officie dans les cages. Ce dernier peut compter sur Luis Manuel Orejuela, Oscar Murillo, Davinson Sanchez et Johan Mojica pour composer la défense. Au cœur du jeu, Mateus Uribe, Jefferson Lerma et Yairo Moreno sont associés et tenteront de donner des bons ballons à Juan Guillermo Cuadrado, Alfredo Morelos et Luis Muriel.

Les compositions :

Algérie : M’Bolhi - Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Feghouli, Guédioura, Bennacer - Mahrez, Bounedjah, Belaïli.

Colombie : Ospina - Orejuela, Sanchez Murillo, Mojica - Uribe, Lerma, Moreno - Cuadrado, Morelos, Muriel

