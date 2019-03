Le sélectionneur de l’équipe d’Algérie, Djamel Belmadi, a dévoilé la liste des joueurs qui affronteront la Gambie (le 22 mars), en éliminatoires de la CAN 2019, dans un match sans enjeu pour les Fennecs, puisqu’ils sont assurés de finir en tête de leur groupe, et la Tunisie en amical le 26 mars.

Et pour ces deux rencontres, qui pourraient permettre à certains de s’illustrer pour gagner définitivement leur place dans la sélection en vue de la CAN, qui se jouera du 21 juin au 19 juillet en Égypte, le sélectionneur a fait appel à 26 joueurs, parmi lesquels on retrouve la star Riyad Mahrez (Manchester City), mais également plusieurs habitués du championnat de France, qu’ils viennent de Ligue 1 avec Bensebaini (Rennes), Atal (Nice) et Abeid (Dijon) ou de Ligue 2, avec Oukidja (Metz) et Lekhal (Le Havre).

La sélection algérienne

Gardiens : Moustapha Zeghba (ES Sétif), Azzedine Doukha (Al-Raed), Alexandre Oukidja (FC Metz)

Défenseurs : Aïssa Mandi (Betis), Ilias Hassani (Al-Kharitiyath), Haithem Loucif (Paradou AC), Ramy Bensebaini (Stade rennais), Rafik Halliche (Moreirense FC), Ayoub Abdellaoui (FC Sion), Djamel Benlamri (Al Shabab), Youcef Atal (OGC Nice), Mohamed Farès (SPAL)

Milieux : Mohamed Benkhemessa (USM Alger), Saphir Taïder (Impact de Montréal), Ismaël Bennacer (Empoli), Mehdi Abeid (Dijon FCO), Sofiane Feghouli (Galatasaray), Victor Lekhal (Le Havre AC), Hichem Boudaoui (Paradou AC)

Attaquants : Zakaria Naidji (Paradou AC), Adam Ounas (Naples), Riyad Mahrez (Manchester City), Saïd Benrahma (Brentford FC), Oussama Darfalou (Vitesse Arnhem), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd SC), Youcef Belaïli (Espérance sportive de Tunis)