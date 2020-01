Ce mardi, Joachim Löw admettait que la présence de Thomas Müller aux Jeux Olympiques, disputés par les équipes Espoirs (moins de 23 ans) des sélections, était une possibilité. Ecarté de la mannschaft depuis mars 2019, l’attaquant du Bayern Munich pourrait de nouveau représenter son pays du 24 juillet au 9 août prochain, et ce, aux côtés de son ex-coéquipier désormais au Borussia Dortmund, Matts Hummels. Le sélectionneur olympique, Stefan Kuntz, a en tout cas confirmé ce mercredi la présence des deux champions du monde allemands dans sa pré-liste, au cours d’une interview accordée à la Fédération allemande.

« Les fans de foot attendent la présence des plus grands joueurs dans l’équipe. Plusieurs candidats ont été nommés récemment, comme Maxi Arnold, Davie Selke, Maxi Eggestein, Sandro Wagner et Max Kruse. Ils ont été pré-sélectionnés. Thomas Müller et Mats Hummels l’ont également été, grâce à leur engagement avec l’équipe première. Les trois joueurs les plus vieux seront les pièces manquantes de notre puzzle », a confié le patron des U21 allemands. Pour rappel, les joueurs qui s’envoleront au Japon pour participer aux Jeux Olympiques ne seront connus qu’au mois de juin, alors que seulement trois joueurs de plus de 23 ans ont le droit de participer à cette compétition. Stefan Kuntz a également indiqué qu’aucun joueur ne disputerait l’Euro et les JO cet été. Un sujet qui n’a pas encore été clarifié en France, par rapport aux envies de Kylian Mbappé.