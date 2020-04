Débarqué en 2018 au Real Madrid, Alvaro Odriozola, le latéral international espagnol de 24 ans, n’a joué que quatorze matches avec la Casa Blanca. Cette année, il a évolué à qu’à quatre reprises avant d’être prêté au Bayern Munich où il n’a foulé les pelouses, en Bundesliga, qu’une seule fois. Dans une longue interview accordée à Marca, il a expliqué son choix de quitter la capitale espagnole.

« J’ai pensé qu’il était temps de chercher une nouvelle opportunité. Et lorsque l’option d’un club aussi légendaire que le Bayern Munich s’est présentée, j’y ai réfléchi calmement et j’ai finalement pris une décision. Un footballeur doit jouer et je n’ai eu aucun doute », a-t-il expliqué tout en précisant que Zinedine Zidane ne voulait pas qu’il parte.