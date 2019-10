Alors que les éliminatoires de l’Euro 2020 se poursuivaient ce jeudi soir en Europe, certaines formations disputaient un match amical. Au Stade Mustapha Tchaker de Blida, l’Algérie affrontait en effet la République démocratique du Congo. Invaincus depuis le 16 octobre 2018, les Fennecs voulaient enchaîner ce soir. En face, les Léopards, éliminés en huitièmes de finale de la CAN, voulaient frapper fort en battant le champion d’Afrique.

Au bout de six minutes de jeu, Islam Slimani ouvrait la marque. L’attaquant de l’AS Monaco profitait d’une première parade de Parfait Mandanda pour pousser le ballon au fond des filets (1-0). La sélection algérienne encaissait cependant un but derrière. Le joueur du Beijing Guoan Cédric Bakambu égalisait pour les visiteurs à la 26e minute (1-1). Malgré les nombreux changements en deuxième période, le score n’évoluait plus. L’Algérie et la République démocratique du Congo se quittaient donc sur ce nul.

