L’OGC Nice rencontrait les Portugais du Boavista FC ce mercredi soir sur la pelouse du stade de Bessa. Pour leur quatrième match de préparation, les hommes de Patrick Vieira ont réussi à disposer de leurs adversaires en remportant ce match deux buts à zéro.

Sur un superbe mouvement initié par Danilo, en relais avec Myziane, le Brésilien s’infiltrait dans la défense du Boavista, crochetait et plaçait une frappe petit filet afin d’ouvrir le score (11e, 1-0). Il ne fallait attendre que quelques minutes pour assister au second but des Aiglons. Entouré de trois défenseurs, Myziane réussissait à centrer en retrait pour Le Bihan qui coupait la trajectoire et envoyait le ballon sous la barre (27e, 2-0). Le prochain match de l’OGC Nice sera face à Cardiff, ce samedi.

