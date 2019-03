Le Japon et la Colombie croisaient le fer aujourd’hui en match amical. Pour ce rendez-vous, le sélectionneur japonais alignait notamment le défenseur toulousain Gen Shōji dans l’axe. Shinji Kagawa ou encore Takashi Inui prenaient place sur le banc. En face, Radamel Falcao, James Rodriguez ou encore Yerry Mina étaient alignés. La première occasion était pour Luis Muriel, mais sa frappe s’écrasait sur la barre (4e). Le Japon répondait et Takumi Minamino butait sur le portier colombien Camilo Vargas (10e), avant que Ritsu Doan ne manque le cadre (17e).

Shoya Nakajima manquait également sa tentative (26e), tout comme Musashi Suzuki avant la pause (38e). Et si Radamel Falcao répondait sans y parvenir (48e), il marquait également de la main, un but refusé (55e). Et finalement, Takehiro Tomiyasu faisait faute dans la surface, et El Tigre transformait (0-1, 64e). Luis Muriel voyait également son but refusé, cette fois pour hors-jeu (67e). Shoya Nakajima trouvait ensuite la transversale à quelques minutes de la fin de la rencontre (83e), tout comme Luis Fernando Diaz Marulanda de l’autre côté (90e+2). Insuffisant pour les Japonais, incapables de tromper la vigilance de Camilo Vargas malgré de nombreuses occasions. La Colombie l’emportait donc (0-1) dans cette rencontre amicale.