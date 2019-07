Montpellier affrontait Béziers (National 1) en match amical ce vendredi. Mené par un penalty de Montiel (5e), Laborde a égalisé avant la pause (38e). La nouvelle recrue Jordan Ferri a donné l’avantage aux siens sur coup-franc (48e) mais les Biterrois sont revenus à 2-2 grâce à un nouveau but de Montiel (77e).

Dans le même temps, Nîmes a fini par l’emporter contre Rodez (Ligue 2 et champion de N1 en titre) 3-2 après un match à rebondissements. Ripart (32e) et Philippoteaux (63e) ont offert un break d’avance aux Nîmois mais Bonnet (64e) et Ruffaut (71e) ont égalisé. Finalement, les Crocos ont raflé la victoire avec un dernier but signé Denkey (83e).

