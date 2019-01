Quatrième affrontement de la saison entre Amiens et Lyon, cet après-midi, au stade de la Licorne, et deuxième de la semaine. Vainqueur des Picards à Lyon lors de la 1ère journée (2-0), l’OL a répété la performance en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue (2-3) et cette semaine, en 16es de finale de la Coupe de France (0-2). Dix-huitième et barragiste, Amiens tentera d’inverser la tendance face à des Lyonnais qui auront eux l’occasion, en cas de succès, de revenir à trois longueurs du LOSC, deuxième.

Pour ce match, Christophe Pélissier aligne un 4-2-3-1. Gurtner retrouve sa place dans le but, Dibassy et Gouano en défense, et Thomas Monconduit au milieu. À Lyon, Bruno Genesio opte également pour un 4-2-3-1. Titularisés en Coupe cette semaine, Maxwel Cornet et Moussa Dembélé conservent la confiance du coach. Denayer, Mendy, Aouar et Depay sont eux de retour.

Les compositions d’équipes :

Amiens :Gurtner - Krafth, Gouano, Lefort, Dibassy - Monconduit, Blin - Otero, Bodmer, Mendoza - Timite

OL : Lopes - Dubois,Marcelo, Denayer, Mendy - Aouar, Ndombele - Cornet, Fekir, Depay - Dembele