Alors que le PSG est prêt à offrir un juteux salaire à Ander Herrera (un montant de 233 000 € par semaine est évoqué), Canal + indique que l’Espagnol et son agent seraient d’accord avec l’offre du PSG. Le journaliste Geoffroy Garétier a confié que le contrat du milieu de terrain de Manchester United « n’est pas signé mais cela se précise ».

Il a précisé ses propos en indiquant que « lors du mercato, dans les négociations, quand un club est intéressé par un joueur et que l’intérêt est réciproque, à un moment, on envoie une sorte de pré-contrat. Le joueur et l’agent regardent ce pré-contrat et si cela leur convient, ils le renvoient. Ça ne veut pas dire que le contrat est signé, ça veut dire qu’ils sont d’accord sur les termes globaux et qu’ensuite on peut poursuivre les négociations. Le pré-contrat d’Ander Herrera est revenu cette semaine, validé, au service financier du PSG. Le contrat définitif n’est pas encore signé pusiqu’il ne peut se signer qu’au premier jour du mercato, en juin. C’est bon signe, c’était le cas l’année dernière pour Juan Bernat. »