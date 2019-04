Le PSG continue de chercher à se renforcer à moindre coût. En effet, face à un fair-play financier toujours plus attentif à la situation parisienne, les dirigeants du club de la capitale ciblent Ander Herrera. L’international espagnol, dont le contrat expire cet été avec Manchester United, n’a toujours pas prolongé son contrat. Et si la presse anglaise annonçait un accord entre Ander Herrera et le PSG, le Sun révèle aujourd’hui les dessous de cette proposition.

Ainsi, le club de la capitale aurait promis un salaire de 233 000€ par semaine (alors que Manchester United lui propose 186 000€ pour prolonger). L’Espagnol pourrait signer pour 5 ans avec le PSG, ce qui lui rapporterait près de 12,2 M€ par an et le classerait en sixième position des plus gros salaires du PSG, derrière Neymar (36,7M€ par an), Kylian Mbappé (20,8M€ par an), Edinson Cavani (18M€ par an), Thiago Silva (13,9M€ par an) et Angel Di Maria (13,2M€ par an).