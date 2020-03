Mis à part en Biélorussie, tous les championnats européens sont à l’arrêt compte tenu de la pandémie de coronavirus. N’enregistrant plus de rentrées financières, les clubs connaissent des difficultés économiques et c’est notamment le cas d’Anderlecht en Belgique. Au micro de Sporza, le nouveau président du club Karel van Eetvelt a fait part d’une demande assez singulière.

Les Mauves auraient ainsi demandé à leurs joueurs de s’asseoir sur un mois de salaire afin d’économiser 2 millions d’euros. « Je suis très heureux qu’il y ait une solidarité entre les joueurs et qu’ils comprennent à quel point la situation est urgente. Le rôle de Vincent Kompany est crucial, car il se situe entre la direction et les joueurs et peut s’adresser directement à eux » a expliqué Karel van Eetvelt. Ce dernier a été affirmatif alors que les médias belges font part de négociations et non d’un accord.