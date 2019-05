L’ex-international allemand Andreas Brehme, vainqueur de la Coupe du Monde 1990 avec la Mannschaft, a livré son analyse sur les performances de Julian Draxler, depuis son arrivée au PSG en janvier 2017. Pour Brehme, Draxler n’est pas à sa place au Paris-Saint Germain, et lui conseille de partir cet été : « Il est logique de parler d’un beau gâchis, a confié Brehme au Parisien. Julian est un joueur pétri de talent, mais il n’a jamais véritablement exploité son potentiel. Il lui manque du caractère pour répondre aux attentes au plus haut niveau. Il me semble particulièrement friable. À Paris, c’était l’occasion cette saison pour lui de saisir sa chance et de prouver sa valeur pendant les longues indisponibilités de Neymar et d’Edinson Cavani, mais il a été trop décevant, notamment dans les grands matches en Ligue des champions. »

« Il y a de quoi parler d’un échec. Il pourrait faire largement mieux. Il lui manque une certaine simplicité dans son jeu. Il ne parvient pas à s’imposer à cause d’une redoutable concurrence et s’il est encore ambitieux, il vaut mieux partir, a poursuivi Brehme. Il devrait essayer de relancer sa carrière dans un club moins huppé que ce soit en Angleterre ou en Italie comme à l‘Inter ou à la Roma par exemple. En tout cas, je ne le vois pas revenir en Allemagne. »