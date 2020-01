Le 1er juillet 2018, en ce jour de 8e de finale de la Coupe du Monde opposant l’Espagne au pays hôte, la Russie, Andrés Iniesta remplace David Silva à la 67e minute. Les Espagnols se font alors éliminer par les Russes (1-1, 4-3 t.a.b.), mettant ainsi un terme à la carrière avec la Roja de l’ancien milieu offensif emblématique du FC Barcelone. Très affecté après cette dernière rencontre en sélection, il avait alors déclaré « ce n’était pas le plus bel adieu, mais le football et la vie sont comme ça ».

Et justement, Andrés Iniesta, aujourd’hui âgé de 35 ans, aimerait bien faire des adieux dignes de ce nom sous le maillot de l’Espagne, comme il l’a confié lors d’une interview accordée à As parue ce lundi : « ce serait bien de jouer un dernier match d’adieu. Avec le calendrier et tout le reste, je suppose que ce n’est pas facile. Je ne sais pas si cela a été fait avec d’autres joueurs. Ma période avec l’Espagne est terminée mais il serait question de discuter et de voir si ce serait envisageable ou non. » Aujourd’hui joueur du Vissel Kobe, au Japon, Iniesta a remporté une Coupe du Monde (2010) et deux Euro (2008, 2012) entre 2006 et 2018 avec la Roja.