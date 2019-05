Dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1, Angers accueille le PSG au stade Raymond Kopa. Victorieux à Bordeaux le week-end dernier, le SCO souhaite enchaîner en s’offrant le champion de France devant son public.

Côté parisien, les hommes de Thomas Tuchel veulent renouer avec une victoire qui les fuit depuis le 21 avril dernier face à Monaco (3-1). Ils s’organisent dans un 3-4-3 avec Gianluigi Buffon dans les cages. Colin Dagba, Marquinhos et Loïc Mbe Soh sont en défense. Les rôles de pistons sont assurés par Dani Alves et Juan Bernat tandis que le double pivot est constitué de Marco Verratti et Leandro Paredes. Angel Di Maria et Neymar accompagnent Edinson Cavani sur le front de l’attaque.

Pour terrasser le Paris Saint-Germain, Stéphane Moulin aligne un 4-1-4-1 avec Ludovic Butelle dans les buts. Vincent Manceau, Ismaël Traoré, Mateo Pavlovic et Théo Pellenard forment la ligne défensive. Baptiste Santamaria évolue en sentinelle avec Angelo Fulgini, Vincent Pajot, Jeff Reine-Adélaïde et Flavien Tait un cran plus haut. Enfin, Stéphane Bahoken évolue seul en pointe.

Les compositions officielles

Angers : Butelle - Manceau, Traoré, Pavlovic, Pellenard - Santamaria - Fulgini, Pajot, Reine-Adélaïde, Tait - Bahoken

PSG : Buffon - Dagba, Marquinhos, Mbe Soh - Alves, Verratti, Paredes, Bernat - Di Maria, Cavani, Neymar