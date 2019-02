Nommé vendredi dernier entraîneur de l’AS Monaco, en remplacement de Thierry Henry, Leonardo Jardim a connu une défaite mardi soir contre l’En Avant de Guingamp en Coupe de la Ligue BKT (2-2, 4 t.a.b à 5) pour son premier match depuis son retour, lui qui avait déjà dirigé l’ASM de juillet 2014 à octobre 2018. Le technicien portugais va donc retrouver la Ligue 1 samedi soir face à Toulouse (20h, 23e journée).

Pour cette rencontre au stade Louis-II, le coach âgé de 44 ans a convoqué 20 joueurs. Recruté mercredi, Carlos Vinicius figure bel et bien dans ce groupe, tout comme Adrien Silva et Georges-Kévin Nkoudou. Le milieu prêté jusqu’à la fin de la saison par Leicester City et l’ailier prêté par Tottenham sont également présents.