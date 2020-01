Coach de l’AS Monaco depuis le 29 décembre dernier, Robert Moreno s’adapte tout doucement à sa nouvelle équipe. Depuis son intronisation, il est revenu dans un 4-3-3 et a relancé certains joueurs comme Keita Baldé ou Ruben Aguilar. Interrogé en conférence de presse, il a donné des nouvelles de deux grands espoirs gênés par des problèmes physiques.

« On a la situation de Willem Geubbels (18 ans) qui s’entraîne avec nous. J’espère que la semaine prochaine, Pietro Pellegri (18 ans) sera avec l’équipe aussi. On doit avoir confiance en ces joueurs. On a ces joueurs et on doit leur donner des opportunités » a-t-il alors clamé. Willem Geubbels n’a plus joué avec l’équipe première de Monaco depuis le 19 décembre 2018 et un match face au FC Lorient (victoire 1-0). Pietro Pellegri était présent dans le groupe pour affronter Nîmes lors de la troisième journée cette saison. Cependant, son dernier match officiel sous le maillot asémiste remonte au 25 septembre 2018 et une défaite 1-0 contre le SCO d’Angers.