Ce soir, l’AS Monaco s’est incliné sur la pelouse de l’Atlético de Madrid. Une défaite 2-0 logique compte tenu de la maîtrise des Matelassiers. Pour autant, les joueurs de Thierry Henry ont joué avec leurs armes et ont présenté de belles choses en seconde période. Interrogé à l’issue de la rencontre par RMC Sport, l’attaquant asémiste Samuel Grandsir a préféré positiver.

« Non c’est vrai on méritait mieux. On a fait un bon match, mais on n’a pas eu de chance sur les buts avec une frappe contrée et un joueur qui glisse. On a montré un beau visage contre une belle équipe. On n’a pas marqué, mais on a bien joué. On a vu des très jeunes qui ont bien joué et il faut continuer comme ça »