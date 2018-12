Premier gros transfert de l’ère QSI, Javier Pastore est un joueur qui a fait rêver les supporters parisiens par son élégance balle au pied. Fin dribbleur, El Flaco a également marqué des buts importants, comme celui contre le FC Barcelone en 2013. Arrivé à l’AS Roma cet été, l’Argentin est une nouvelle fois gêné par des blessures. Dans un entretien accordé à RMC, ce dernier s’est livré sur ses exemples. Et on y retrouve de grands noms de l’Albiceleste.

« Comme tous les Argentins, le premier nom qui me vient quand on me parle de foot, c’est Maradona. Pour tout ce qu’il représente en Argentine. Ensuite, à mon époque, quand j’ai commencé à regarder le foot à la TV, c’était Riquelme, Batistuta, Ortega et Aimar. Des joueurs de grande classe, à part. C’est pour ça que j’ai essayé d’apprendre d’eux, pour prendre du plaisir de moi-même. J’ai eu envie tout de suite de jouer dans cette position de relayeur offensif ou de numéro dix. C’est un poste qui nécessite ces caractéristiques pour pouvoir bien faire jouer l’équipe », a ainsi dévoilé Javier Pastore.