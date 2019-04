Ce soir, à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1, l’AS Monaco a enchaîné un troisième match sans succès, accrochée à domicile par le Stade de Reims (0-0). Forcément, à l’issue de la rencontre, la déception primait dans les rangs asémistes. D’autant que Monaco a perdu Stevan Jovetic à quelques minutes du terme de la rencontre, lorsque son genou s’est dérobé après un contact avec Alaixys Romao. Une action sur laquelle l’arbitre, Monsieur Willy Delajod a sifflé une faute en défaveur du Monténégrin.

Après la rencontre, l’entraîneur de l’ASM, Leonardo Jardim, a vivement réagi au sujet de l’arbitrage et évoqué un manque de respect envers ses joueurs, en l’absence d’utilisation de la VAR sur plusieurs situations litigieuses dans la surface rémoise. « Aujourd’hui, il s’est passé des choses graves, Jovetic s’est fait les ligaments croisés du genou. Le plus grave, c’est l’arbitre qui siffle faute contre nous, » a d’abord lâché le coach portugais au micro de Canal +, avant d’en remettre une couche en conférence de presse. « J’ai participé à la réunion de la LFP pour la VAR avec Rudi Garcia. On nous a dit qu’en cas de doute l’arbitre doit être appelé pour consulter les images. Cela ne s’est pas passé ce soir (...) Il faut respecter l’AS Monaco - les décisions doivent être justes et les mêmes pour tous ».