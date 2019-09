L’AS Saint-Etienne s’est offert un sacré bol d’oxygène en raflant la mise à Nîmes (1-0). Une réalisation de Mathieu Debuchy qui offre peut-être un sursis à l’entraîneur stéphanois Ghislain Printant. Sur un siège éjectable, le technicien des Verts pourrait être limogé dans les prochaines heures. Sa direction négocierait même avec un certain Claude Puel. Soulagé à l’issue de la rencontre, Printant lucide, se sait menacé.

« Huit points en huit matchs, on peut penser que c’est insuffisant. La direction prendra ses décisions. A l’heure où on se parle, on ne m’a rien notifié, mais je ne suis pas dupe. Je lis, j’entends. Mais je vais essayer de faire mon travail. Je ne le fais pas toujours bien, la preuve avec ces résultats décevants. Mais j’essaye d’y mettre toute mon énergie. On peut dire ce qu’on veut, mais je ne voulais pas lâcher ces garçons. Je suis satisfait de ce résultat mais je sais très bien que tout peut arriver », a commenté le coach de l’ASSE au micro de beIN Sports.

