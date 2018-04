Présent en conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne Jean-Louis Gasset a abordé la réception du PSG vendredi (20h45) à Geoffroy-Guichard. Pour le technicien stéphanois, ses hommes n’ont rien à envier aux Parisiens et ne devront pas calculer devant leur public.

« Personne n’a oublié ce que nous avons traversé. L’Europe ne sera pas une obligation mais les joueurs sont conscients que, sur notre réussite actuelle, on peut faire quelque chose. On a la chance d’avoir atteint un objectif à sept matchs de la fin. Pourquoi ne pas regarder plus haut ? Peur ? On n’a peur de rien. Tous les scénarios sont envisageables, » a ainsi commenté Gasset.