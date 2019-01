Ce soir, l’AS Saint-Etienne a perdu le derby qui l’opposait à l’Olympique Lyonnais (1-2). Les Verts avaient rapidement ouvert le score dans le premier acte grâce à un but de Romain Hamouma, avant que Fekir, sur penalty, et Dembélé n’offrent la victoire aux Lyonnais. A l’issue du match, Loïc Perrin n’a pas caché sa déception au micro de Canal +.

« On fait une erreur de débutant. Le match est fini et on joue vite, on relance mal. On n’a pas le droit de perdre comme ça. On savait que ça serait difficile, on marque le premier but et on a les occasions pour mettre le deuxième. Le match aurait pu tourner en notre faveur. On avait pas grand chose à perdre. C’est malheureux de perdre comme ça, il y a eu des occasions des deux côtés. Ils ont eu la réussite », a ainsi déclaré le capitaine stéphanois.