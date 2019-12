Pour la clôture de la 18e journée, c’est le match à ne pas rater en Ligue 1 Conforama. Le PSG affronte Saint-Etienne, ce dimanche à 21h au stade Geoffroy Guichard. Un stade qui devrait être plein comme un œuf pour l’occasion. Une rencontre de gala entre le champion de France en titre et le finaliste de la Coupe d’Europe des clubs champions 1976. C’est une équipe stéphanoise moribonde qui n’a gagné qu’un seul de ses six derniers matches toutes compétitions confondues qui s’apprête à affronter une équipe qui ne lui réussit guère et qui est en excellente forme actuellement, preuve en est avec le carton réalisé par la bande à Kylian Mbappé contre Galatasaray en Ligue des Champions (5-0) grâce à un Neymar retrouvé qui devrait animer l’attaque parisienne dans le Forez.

Regarder AS Saint-Etienne vs PSG en streaming direct

Ce ASSE-PSG, un classique du championnat de France, est à sens unique depuis de nombreuses années. Cela fait d’ailleurs douze ans déjà que l’AS Saint-Etienne n’a plus gagné face à Paris que ce soit au stade Geoffroy Guichard ou au Parc des Princes. Et la diffusion à la télévision de ce choc de L1 se fera sur la chaîne Canal Plus en France, ce dimanche soir à 21h. Si vous êtes un supporter du club de la Ville Lumière ou du club du Forez et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match ASSE vs PSG en streaming en live et en direct tout à fait légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits tv multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, tablette ou même téléphone portable.

