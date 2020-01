Au début du mercato hivernal, Thomas Lemar était annoncé partant de l’Atlético de Madrid. Seulement, les exigences assez hautes des Colchoneros, qui souhaiteraient récupérer une bonne partie du montant investi il y a un an et demi (70M€) ont refroidi les prétendants. Arsenal et Wolverhampton étaient ainsi les clubs les plus intéressés par les services de l’international français.

Et selon les informations de France Football, le Bayern Munich est aussi entré dans la danse. Les Bavarois apprécient particulièrement le joueur qu’ils avaient tenté de s’offrir lorsqu’il était encore monégasque. Selon le média, les dirigeants du champion d’Allemagne ne compte également pas, pour le moment, mettre les 60 millions d’euros demandés par leurs homologues espagnols.