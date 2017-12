Ce soir à 20h, on connaîtra le nom du 62e Ballon d’Or France Football. Dans le cadre d’une émission spéciale, L’Équipe dévoile nom par nom le classement du 30e au 1er. Après avoir dévoilé le classement de la 30e à la 26e place, découvrons les cinq joueurs classés entre le 25e et 20e rang. L’attaquant français du Real Madrid Karim Benzema figure à la 25e place. Si sa saison dernière fut probante, son entame de l’exercice 2017-2018 reste poussive (10 matchs, deux buts marqués en Liga). A la 24e position on retrouve Radamel Falcao. El Tigre a joué un rôle majeur avec Monaco dans l’obtention du titre de champion de France (21 buts marqués).

Sadio Mané occupe lui le 23e rang. La star sénégalaise de Liverpool impressionne notamment par ses qualités de percussion et son sens du but (13 buts marqués la saison dernière en Premier League). Ce classement comprend deux joueurs à la 21e place. Leonardo Bonucci fut l’un des piliers de la Juventus la saison dernière. Son association avec Chiellini notamment en charnière centrale a fait des ravages en Italie. Ex aequo avec Bonucci, Pierre-Emerick Aubameyang a cartonné la saison dernière en étant le meilleur buteur de Bundesliga avec le Borussia Dortmund (31 buts marqués).

Le classement du Ballon d’Or 2017 :

21e position : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Dortmund)

21e position : Leonardo Bonucci (Italie/AC Milan)

23e position : Sadio Mané (Sénégal/Liverpool)

24e position : Radamel Falcao (Colombie/Monaco)

25e position : Karim Benzema (France/Real Madrid)

26e position : Jan Oblak (Slovénie/Atlético Madrid)

27e position : Mats Hummels (Allemagne/Bayern)

28e position : Edin Dzeko (Bosnie/AS Roma)

29e position : Philippe Coutinho (Brésil/Liverpool)

29e position : Dries Mertens (Belgique/Naples)