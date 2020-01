Janvier 2018. En difficulté au FC Barcelone, Arda Turan file à l’Istanbul Basaksehir en prêt. Mais deux ans plus tard, l’international turc (100 sélections, 16 buts) a décidé de casser son prêt et est donc revenu récemment en Catalogne. Mais la presse locale semblait unanime il y quelques jours en affirmant que les Blaugranas ne voulaient pas du milieu de terrain, sous contrat jusqu’en juin prochain. Du coup, le joueur de 32 ans se cherche une porte de sortie. Et ce dernier pourrai traverser l’Atlantique.

D’après les informations de TyC Sports, Arda Turan travaillerait avec un représentant chargé de négocier pour lui en Argentine, et plus précisément avec Boca Juniors où il aimerait jouer. Reste désormais à savoir si les Xeneize veulent de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, et s’ils ont les moyens pour le recruter. Le média argentin ajoute en effet que les pensionnaires de La Bombonera travaillent actuellement sur la transfert de Pol Fernández et la vente d’Agustín Almendra.