Après un début de saison délicat au FC Barcelone, où il se faisait plus remarquer pour son comportement en-dehors du terrain que sur les pelouses, Ousmane Dembélé semble avoir enfin trouvé le bon rythme au sein de l’effectif catalan. Son président au Barça, Josep Maria Bartomeu, a en tout cas tenu des propos élogieux pour l’attaquant français concernant sa belle progression. « Dembélé va très bien, nous sommes très heureux avec lui parce que son évolution mérite d’être soulignée, a indiqué le président des Blaugranas à la radio espagnole COPE. Il a un très grand talent. »

« Il veut réussir et bien faire, a continué Bartomeu. Je le félicite, cela nous surprend. Il est très difficile d’atteindre le Barça, de bien jouer et de réussir. Nous sommes préoccupés par sa situation personnelle et nous l’aidons. Je ne peux pas donner de détails. Il y a un suivi très attentif. Nous avons l’obligation de donner les meilleures conditions possibles à tous. Sécurité, logistique... et quand vous pouvez aider, vous aidez, et quand vous pouvez aider davantage, vous aidez davantage. » Le champion du monde 2018 est actuellement à l’infirmerie du Barça, où il se soigne d’une entorse à la cheville gauche contractée face à Leganés le 20 janvier dernier (victoire 3-1 du FCB). Il manquera donc le Clásico contre le Real ce soir au Camp Nou (21h), en demi-finale aller de Coupe du Roi.