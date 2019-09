Mardi soir face à Villarreal, Leo Messi avait dû quitter ses partenaires à la pause, après un contact avec un rival en première période. « Messi a ressenti des gênes à l’abducteur et nous avons préféré ne pas prendre de risques. On verra comment ça évoluera », confiait son coach Ernesto Valverde après le match.

Dans un communiqué publié sur son site, le club catalan confirme que l’Argentin souffre d’une élongation à l’adducteur (et non l’abducteur comme on pensait au début) de sa jambe gauche. La durée d’absence n’a pas été dévoilée, mais il ne sera pas là ce week-end face à Getafe. Sa participation lors du choc face à l’Inter en milieu de semaine est également remise en question.

ÚLTIMA HORA | Parte médico de Leo Messi Los detalles https://t.co/m7VAvNsbFN pic.twitter.com/QSIYlRfcDd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 25, 2019

