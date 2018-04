Un chantier immense attend le FC Barcelone cet été. Que ce soit dans le sens des départs comme dans celui des arrivées, les Blaugranas auront plusieurs dossiers chauds à gérer. Les remplaçants seront concernés à l’image de Denis Suarez (3 buts en 23 matches cette saison).

Malgré une situation peu évidente, le milieu de 24 ans veut absolument rester en Catalogne et ne pas partir ailleurs pour avoir plus de temps de jeu. Ses propos sont relayés par Marca. « Non, cette possibilité n’existe pas. Je l’ai déjà dit plusieurs fois et je ne me lasse pas de la répéter. Il me reste deux années de contrat. Je veux triompher ici et c’est comme ça ». Le message est passé !