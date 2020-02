Embarqué dans une crise interne suite à la réponse cinglante de Lionel Messi à l’interview d’Eric Abidal, le FC Barcelone vit des heures difficiles. En déplacement, le président Josep Maria Bartomeu est revenu en Catalogne à vitesse grand V pour s’entretenir avec la Pulga et son directeur sportif.

Mais alors que l’avenir d’Abidal semblait très incertain, Mundo Deportivo que la réunion entre Bartomeu et le Français n’a pas accouché d’une décision cinglante. Abidal serait maintenu à son poste et devrait même accompagner l’équipe blaugrana demain à Bilbao en Coupe du Roi. Sport confirme la nouvelle et ajoute même que cet entretien a été bénéfique pour remettre certaines choses à leur place.

