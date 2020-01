Le dossier Arturo Vidal (32 ans) bat son plein. Du côté des Blaugranas, Lionel Messi aurait demandé à ses dirigeants de conserver l’ancien joueur du Bayern Munich. Leur volonté irait également dans ce sens, malgré l’affaire du dépôt de plainte de Vidal envers son club pour des bonus impayés. Remplaçant de luxe au Barça, l’international chilien figure toutefois sur les tablettes de l’Inter Milan depuis plusieurs semaines, là où Antonio Conte souhaite renforcer son entrejeu en vue de la bataille pour le titre en Serie A.

Le directeur sportif de l’Inter, Giuseppe Marotta, s’est d’ailleurs exprimé sur la situation du Chilien : « cela dépend de nombreux facteurs, je ne cacherai pas le fait qu’il est un joueur important pour nous. L’entraîneur de Barcelone (Ernesto Valvderde) est en danger. Si le Barça change d’entraîneur, je ne sais pas ce qui pourrait arriver », a lâché le dirigeant transalpin dans des propos rapportés par Calciomercato. Si l’avenir d’Ernesto Valverde s’inscrit en pointillés à Barcelone et que la presse ibérique évoque le nom de Xavi pour le remplacer, il est loin d’être certain de voir Arturo Vidal, sous contrat jusqu’en 2021 et auteur de 6 réalisations sur ses 6 tirs cette saison, quitter le navire catalan au cours du mercato hivernal.