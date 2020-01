La journée de vendredi a été folle en Espagne. La radio catalane RAC1 a lancé une véritable petite bombe, annonçant qu’une délégation du FC Barcelone menée par Eric Abidal, secrétaire technique, et Oscar Grau, directeur général, avait voyagé au Qatar pour rencontrer Xavi en vue de lui proposer le poste d’entraîneur. Puis, d’autres médias ont confirmé des discussions avec l’ancien milieu de terrain, tout en précisant qu’il s’agissait surtout d’une visite de courtoisie et que le but de ce voyage était surtout de prendre des nouvelles d’Ousmane Dembélé, qui poursuit sa rééducation à Doha.

Mais dans la soirée, la donne a une fois encore changé, et pratiquement tous les médias espagnols sont unanimes sur un sujet : le cycle d’Ernesto Valverde à Barcelone touche à sa fin. L’entraîneur a perdu le peu de crédit qu’il lui restait après cette défaite face à l’Atlético de Madrid en demi-finale de Supercoupe d’Espagne. Reste maintenant à savoir si c’est dans les jours à venir qu’il prendra la porte, ou s’il terminera la saison à la tête de l’équipe.

Xavi, l’option numéro 1

Tout dépendra probablement de Xavi, actuellement coach d’Al Sadd. Selon AS, le Barça propose un contrat de deux ans et demi à son ancien milieu de terrain, alors que le quotidien Marca a la même info. De son côté RAC1 affirme que l’ancien numéro 6 du club catalan donnera sa réponse dans le week-end. S’il venait à accepter la proposition du champion d’Espagne, Ernesto Valverde serait immédiatement démis de ses fonctions et remplacé par Xavi. Sport tient tout de même à temporiser et si le journal catalan confirme que l’aventure de Valverde est proche de toucher à sa fin, il devrait terminer la saison.

Aquí os dejamos nuestra portada de hoyhttps://t.co/Pc7hv7qidm pic.twitter.com/sPPKJawl10 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 10, 2020

Pour Mundo Deportivo, le Barça voit déjà son avenir sans son entraîneur et même dans le cas où Xavi venait à dire non, le club a déjà d’autres noms sous la main et a déjà discuté avec d’autres tacticiens, dont Ronald Koeman, Quique Setién et Thierry Henry. Présent sur le banc catalan depuis l’été 2017, Valverde va donc bientôt faire ses valises, deux Ligas et deux remontadas en Ligue des Champions dans la poche. Il ne reste plus qu’à attendre la réponse de Xavi...