Seizième de Bundesliga cette saison, Stuttgart n’est pas encore certain de rester dans l’élite la saison prochaine. Barragistes, Benjamin Pavard et ses coéquipiers sont obligés d’affronter par deux fois l’Union Berlin, troisième de Bundesliga 2, pour tenter de sauver leur peau. En face, le club berlinois avait donc pour objectif de créer la sensation pour rallier la Bundesliga. Le match aller de ces barrages avait lieu ce jeudi soir à la Mercedes-Benz Arena, et les visiteurs ont pris une option pour la montée (2-2).

Juste avant la pause, Gentner ouvrait la marque pour les locaux sur un bon service de Donis (42e, 1-0), mais Abdullahi égalisait pour l’Union Berlin juste derrière après avoir éliminé Insua (43e, 1-1). Après la pause, Gomez redonnait l’avantage à Stuttgart (51e, 2-1) mais comme souvent cette saison, la formation de Nico Willig se faisait rejoindre. Sur un corner de Trimmel, Friedrich remettait les deux équipes à égalité de la tête (68e, 2-2). Le score en restait là. Avec ses deux buts à l’extérieur, l’Union Berlin réalise donc une belle opération avant le match retour, qui se disputera lundi au Stadion An der Alten Försterei.