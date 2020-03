Si le club est aujourd’hui en National 2, le Sporting Club de Bastia reste un club avec beaucoup de supporters et une longue histoire dans notre football hexagonal avec notamment une belle épopée européenne en 1977-1978.

À la tête du club insulaire à l’époque, Paul Natali, président de 1973 à 1979. Le SCB a annoncé ce mardi son décès à l’âge de 86 ans. « Avec lui, le Sporting Club de Bastia a écrit la plus belle page de son histoire et s’est entouré de joueurs de légende ! C’est un des plus emblématiques enfants de la maison bleue qui nous quitte aujourd’hui », peut-on lire sur le communiqué de la formation corse.