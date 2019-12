Libre de tout contrat en juin prochain, le milieu de terrain chilien Charles Aranguiz (30 ans) fait partie des joueurs qui seront suivis avec insistance lors du prochain mercato puisqu’il sera libre de choisir son club pour la saison prochaine. Récemment, le nom du Sud-Américain du Bayer Leverkusen avait d’ailleurs été lié à celui du PSG. Info ou intox ?

Interrogé par un média chilien, l’agent du joueur a en tout cas signé une déclaration qui va mettre un peu plus la pression aux dirigeants allemands. « Charles peut aller à l’Inter ou au PSG. On verra. Le Bayer travaille dur pour une prolongation mais je pense que ça n’arrivera jamais. Je pense également qu’il ne devrait plus jouer en Allemagne. Mais je ne crois pas qu’Aranguiz reviendra en Amérique du Sud quand son contrat avec Leverkusen sera terminé ».